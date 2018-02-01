В больницах Киева находятся десятки больных ветрянкой

В Киеве с диагнозом ветряная оспа в больницах находятся 28 человек, большинство из них - 20 человек - взрослые.

Об этом сегодня сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА. Кроме этого, по состоянию на утро 1 февраля в столице с начала года зарегистрировано 150 случаев заболевания корью, среди которых 95 - это дети.

"Если у вас или у вашего ребенка наблюдаются такие симптомы как головная боль, боль в мышцах, горле, кашель, насморк или заложенность носа - это повод для немедленного осмотра врача. И особое значение эта аксиома приобретает, когда речь идет о детях", - сообщила Валентина Гинзбург.

Она также отметила, что сыпь и высокая температура могут появиться не сразу, но человек уже будет распространителем вируса. Поэтому советуют обращаться к врачу и не заниматься самолечением.