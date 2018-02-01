Из-за повышения стоимости топлива ГФС и АМКУ проанализируют ситуацию на рынке

Государственная фискальная служба и Антимонопольный комитет проанализируют ситуацию на рынке топлива.

Такое поручение дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, о чем сообщил в своем Twitter.

По словам премьера, он хочет узнать причину, по которой резко увеличилась стоимость топлива на АЗС.

"Поручил ГФС и АМКУ проанализировать ситуации на рынке топлива. Хочу услышать, откуда взялся рост цены в январе", - написал Гройсман