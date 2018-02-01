Польские пограничники задержали пятерых украинцев, работавших в стране без разрешения

Польские пограничники задержали пятерых украинцев, которые работали в стране без соответствующего разрешения.

Об этом сообщает "Польское радио".

Как отмечается, украинцев задержали в городе Тарнув, украинцы работали в одном из местных торговых центров, в ходе проверки оказалось, что они не имеют разрешения на работу.

Как отметил комендант отделения Пограничной службы в Тарнуве Лукаш Оленич, за прошлый год было зафиксировано более 300 подобных случаев. "Из года в год число разоблаченных, задержанных растет.

Очень часто граждане, зачастую, Украины, не знают законодательных норм, что просто работают вопреки закону. И наших работодателей тоже можно упрекнуть, что они желают скрыть что-то от налоговых органов или Учреждения социального страхования, из-за чего эта работа выполняется нелегально", - отметил он.