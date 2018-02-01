В Чернигове задержали организованную полицейским группировку торговцев оружием

В Чернигове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали участников группировки торговцев оружием, которую организовал работник полиции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организовал группировку сотрудник Черниговского горотдела полиции. "К противоправной деятельности он привлек трех жителей областного центра, которые через связи в криминальных кругах подыскивали клиентов для сбыта товара. Злоумышленники реализовывали огнестрельное оружие заводского изготовления, занимались реставрацией и переделывали травматическое оружие на боевой для последующей перепродажи", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали ряд реализаций дельцами пистолетов марок "Парабеллум", "Вальтер" и "ПМ", патронов к ним и холодного оружия.

По информации СБУ, злоумышленники планировали наладить канал нелегальной переправки огнестрельного оружия и комплектующих к ней на территорию РФ.

"В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали участников группировки в центре Чернигова при попытке сбыта пистолетов "ТТ", Макарова и почти двухсот патронов к ним", - сообщает спецслужба. Также были проведены обыски по месту жительства фигурантов дела, где было изъято еще около двадцати единиц огнестрельного оружия: автоматы, пистолеты различных модификаций, винтовки, капсулы и гильзы для изготовления патронов, корпуса, части и комплектующие для изготовления нарезного оружия и емкости с порохом. Кроме того, выявлено паспорта других лиц, которые, по предварительной информации, использовались для получения и отправки по почте комплектующих к огнестрельному оружию.