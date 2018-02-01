В Киеве заболеваемость на ОРВИ среди школьников выросла на 25%

В Киеве показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди школьников вырос на 25%.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Только за последнюю неделю января заболело около 6 тысяч жителей столицы, а из 195 госпитализированных - 134 ребенка", - говорится в сообщении. Однако, заболеваемость ОРВИ остается ниже уровня эпидемического порога.