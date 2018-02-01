Более 150 пунктов пропуска оснащены биометрическим оборудованием

Для контроля за въездом иностранцев на государственной границе оснащены биометрическим оборудованием 157 пунктов пропуска.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

В частности, уточняется, что Украина усиливает контроль за въездом иностранцев в страну при помощи модернизации пропускных пунктов и установки биометрического оборудования. "В рамках усиления контроля за въездом иностранцев в прошлом году в сжатые сроки была развернута система фиксации биометрических данных. Сейчас 157 пунктов пропуска оборудованы биометрическим оборудованием. Уже с начала года контроль прошли 57 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. россиян", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что для обеспечения ритмичности пропуска граждан оборудовано 1200 рабочих мест, более 400 автоматизированных рабочих мест доукомплектована сканерами отпечатков пальцев. Кроме того, развернуто более 320 новых рабочих мест, более 420 - в железнодорожных пунктах пропуска.