Совет Европы будет помогать Украине в вопросах нацменьшинств

Совет Европы будет оказывать Украине поддержку в обеспечении прав национальных меньшинств.

Об этом шла речь 1 февраля 2018 во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар с делегацией Совета Европы, передает пресс-служба МИД Украины.

В частности, особое внимание во время встречи было уделено закона "Об образовании" и его языковой статье.

Так, делегация Совета Европы отмечает важность помощи представителям некоторых национальных меньшинств в изучении государственного языка.

Также скоро заработает проект "Укрепление защиты национальных меньшинств в Украине". Его внедрение является результатом совместной работы Европейского союза и Совета Европы. В частности, в рамках проекта, все будущие инициативы должны быть обсуждены с представителями национальных меньшинств.