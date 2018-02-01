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Комитет Рады по иностранным делам рассмотрит ситуацию с польским законом "о бандеризме"

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам рассмотрит ситуацию с принятым законом об Институте национальной памяти.

Об этом по результатам совещания сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в своем Twitter.

"Поручил Комитету Верховной Рады по иностранным делам рассмотреть на своем заседании ситуацию, которая сложилась в связи с принятием в Польше Закона об Институте национальной памяти и подготовить общую позицию на рассмотрение Верховной Рады", - сообщил Парубий.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Парубий созывает совещание в связи с польским законом о запрете так называемой "бандеровской идеологии". Так, принятый Сенатом Польши в ночь на 1 февраля 2018 закон о внесении изменений в Институт национальной памяти, который в частности предусматривает уголовную ответственность за так называемую "бандеровскую идеологию".

Документ касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом во время Второй мировой войны. На основании закона возможно открытие уголовных дел в отношении лиц, отрицающих вину украинских националистов за преступления против поляков.


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