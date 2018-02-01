» » Выборы-2019: УКРОП определит своего кандидата в президенты Украины на праймериз

Выборы-2019: УКРОП определит своего кандидата в президенты Украины на праймериз

Сегодня, 18:37 citynews.net.ua | Напечатать

Выборы-2019: УКРОП определит своего кандидата в президенты Украины на праймериз«Украинское объединение патриотов» первым среди политических партий в Украине начинает публичную процедуру президентских праймериз. Кандидат на пост главы государства от УКРОПа будет определен в результате внутрипартийного голосования. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам заседания политсовета заявил его глава, народный депутат Тарас Батенко.

Как сообщает пресс-служба партии, на заседании было принято решение о запуске процедуры выборов главы партии. Лидера политсилы изберут во время 14-го съезда 3 марта. Тогда же будет утверждено положение об избрании кандидата на выборы президента Украины от УКРОПа.

«Украинское объединение патриотов» как зрелая политическая партия, оппозиционная к власти, будет максимально использовать процедуру праймериз. Мы требуем глубинных изменений в стране и в системе власти», – отметил Тарас Батенко.

В течение месяца желающие побороться за пост главы государства смогут присылать свои заявления для участия в праймериз на адрес секретариата партии.

У зарегистрированных кандидатов будет пять месяцев на проведение агитации. Голосование за них начнется уже осенью на Общем собрании или Конференциях областных, республиканской в АР Крым и городских в Киеве и Севастополе организаций УКРОПа. По результатам этих выборов на партийном съезде осенью будет избран и выдвинут единый кандидат от УКРОПа для участия в президентских выборах.

«УКРОП серьезно готовится к этим выборам. Партия выберет достойного претендента, которого поддержат все украинцы. Мы сделаем все для его победы», – подчеркнул член президиума УКРОПа, председатель Волынского областного совета Игорь Палица.

Он также отметил, что кандидатом в президенты от УКРОПа должен стать человек, пользующийся большой поддержкой граждан и не фигурирующий ни в одном антирейтинге. По мнению политика, общество устало от одних и тех же лиц, которые творят украинскую политику на протяжении последних двадцати лет.

Народный депутат из «Украинского объединения патриотов» Александр Шевченко заявил: «Мы пришли для того, чтобы изменить политическую систему Украины. Люди, которые за 26 лет ничего не сделали и не изменили, должны отправиться на политическую пенсию».

 



Теги: УКРОП, Палица, Выборы-2018

Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:56

«Гумконвой» РФ привез на Донбасс военное оборудование

Сегодня, 18:37

Выборы-2019: УКРОП определит своего кандидата в президенты Украины на праймериз

Сегодня, 16:39

ЛНРовцы открестились от повальной мобилизации населения

Сегодня, 15:59

В Украине разоблачили механизм финансирования терроризма с помощью криптовалют

Сегодня, 15:25

Минобразования готово продлить переходный период для исполнения языковой статьи до 2023 года

Сегодня, 15:21

ООН: из-за конфликта более 100 человек на Донбассе погибли в 2017 году

Сегодня, 14:25

Осужденный россиянин Агеев уволился с армии РФ в мае 2016 года

Сегодня, 14:19

ЧМ-2018 в России может сорвать саранча

Сегодня, 12:57

Красный крест увеличил финансирование и продолжит помогать Донбассу

Сегодня, 12:43

Судьи по делу Плотницкого продолжают брать самоотвод

Сегодня, 11:58

ООН назвала конфликт на Донбассе самым кровопролитным за последние 70 лет

Сегодня, 11:18

В России от украинцев требуют писать жалобы на Украину в ЕСПЧ

Новости Украины:

Сегодня, 18:57

В Киевской области правоохранители изъяли фальсифицированного кофе на 2 млн гривен

Сегодня, 18:37

Выборы-2019: УКРОП определит своего кандидата в президенты Украины на праймериз

Сегодня, 17:02

В школе Харькова зафиксирована вспышка инфекционного заболевания, госпитализированы 4 детей

Сегодня, 16:48

МИД усилит давление на Россию для освобождения украинца Гриба

Сегодня, 16:29

Фортификационными сооружениями под Мариуполем заинтересовалась военная прокуратура

Сегодня, 15:23

В расследовании массовых убийств, совершенных в Славянске при «ДНР», появились подвижки

Сегодня, 14:23

Полиция: Злоумышленник бросил в никопольского депутата две гранаты

Сегодня, 14:21

МИД запустил мобильное приложение для информирования украинцев при путешествиях за границу

Сегодня, 12:38

В Киеве весной откроют обновленные туристические зоны

Сегодня, 11:13

В одном из кафе Киева после удара ножом умер военный

Сегодня, 10:56

Одесса в ближайшее время получит 3 тысячи доз вакцины от кори

Сегодня, 10:14

В Никополе прогремел взрыв, есть пострадавший

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 