Выборы-2019: УКРОП определит своего кандидата в президенты Украины на праймериз

«Украинское объединение патриотов» первым среди политических партий в Украине начинает публичную процедуру президентских праймериз. Кандидат на пост главы государства от УКРОПа будет определен в результате внутрипартийного голосования. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам заседания политсовета заявил его глава, народный депутат Тарас Батенко.

Как сообщает пресс-служба партии, на заседании было принято решение о запуске процедуры выборов главы партии. Лидера политсилы изберут во время 14-го съезда 3 марта. Тогда же будет утверждено положение об избрании кандидата на выборы президента Украины от УКРОПа.

«Украинское объединение патриотов» как зрелая политическая партия, оппозиционная к власти, будет максимально использовать процедуру праймериз. Мы требуем глубинных изменений в стране и в системе власти», – отметил Тарас Батенко.

В течение месяца желающие побороться за пост главы государства смогут присылать свои заявления для участия в праймериз на адрес секретариата партии.

У зарегистрированных кандидатов будет пять месяцев на проведение агитации. Голосование за них начнется уже осенью на Общем собрании или Конференциях областных, республиканской в АР Крым и городских в Киеве и Севастополе организаций УКРОПа. По результатам этих выборов на партийном съезде осенью будет избран и выдвинут единый кандидат от УКРОПа для участия в президентских выборах.

«УКРОП серьезно готовится к этим выборам. Партия выберет достойного претендента, которого поддержат все украинцы. Мы сделаем все для его победы», – подчеркнул член президиума УКРОПа, председатель Волынского областного совета Игорь Палица.

Он также отметил, что кандидатом в президенты от УКРОПа должен стать человек, пользующийся большой поддержкой граждан и не фигурирующий ни в одном антирейтинге. По мнению политика, общество устало от одних и тех же лиц, которые творят украинскую политику на протяжении последних двадцати лет.

Народный депутат из «Украинского объединения патриотов» Александр Шевченко заявил: «Мы пришли для того, чтобы изменить политическую систему Украины. Люди, которые за 26 лет ничего не сделали и не изменили, должны отправиться на политическую пенсию».