МИД усилит давление на Россию для освобождения украинца Гриба

Министерство иностранных дел Украины будет усиливать давление на Россию для освобождения незаконно удерживаемого в СИЗО Российской Федерации украинца Павла Гриба.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Выражаем протест на решение русского суда над похищенным П.Грибом. Будем усиливать давление на РФ для освобождения Павла", - написала она. Напомним, отец Павла Игорь сообщил, что его сын не получает необходимой медицинской помощи.