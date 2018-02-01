Фортификационными сооружениями под Мариуполем заинтересовалась военная прокуратура

Фортификационные сооружения, построенные в 2015 году для обороны Мариуполя (около села Касьяновка) вызывают вопросы у военной прокуратуры. К их строительству есть замечания.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает 0629.

«Там что-то не так сделали и есть замечания. В то же время, в управлении капитального строительства есть все согласования, что это экспериментальное сооружение. В связи с этим замечания есть, но криминальной перспективы я там не вижу», - отметил глава области.

И добавил, что по всем остальным 19 из 24 фортификационным сооружениям, расположенным на территории области, вопросов нет.

В свою очередь, заместитель Жебривского Виктор Ремский отметил, что претензии у прокуратуры к постановке технического задания военными.

Представители руководства области отметили, что не одна райгосадминистрация не отвечает за эти сооружения. После построения они переданы по акту приема и передачи в Министерство обороны Украины