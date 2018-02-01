В расследовании массовых убийств, совершенных в Славянске при «ДНР», появились подвижки

Через месяц после освобождения Славянска от «ДНР» было обнаружено массовое захоронение, в нем опознали четверых мирных жителей, членов религиозной организации, которых похитили, пытали и убили в июне 2014 года. Личности подозреваемых в этом установлены.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Сотрудники управления уголовного розыска полиции Донецкой области совместно со славянскими оперативниками установили личности всех трех палачей. Благодаря собранным по крупицам доказательствам злоумышленникам, которые скрываются на оккупированной территории, заочно сообщено о подозрении. Они объявлены в розыск», – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что среди обнаруженных в июле 2014 года захороненных в братской могиле тел, было 12 мужчин и 2 женщины. Правоохранителям удалось восстановить события и обстоятельства гибели четверых служителей местной церкви. «Следователи выяснили, что 8 июня около 11-12 часов утра в церковь, где собрались ее прихожане, ворвались вооруженные боевики и забрали с собой двух братьев 1984 и 1990 рождения и двух их знакомых вместе с их автомобилями. Нападавшие прибыли на автомобиле, который накануне "отжали" у одного из верующих», – сообщили в полиции.

По данным следствия, в машине одного из похищенных мужчин сторонники «ДНР» нашли деньги в иностранной валюте и под этим предлогом объявили их «американскими шпионами». «Автомобили забрали, а пленных поместили в бокс захваченной пожарной части. Установлено, что ребят пытали, а на утро вывезли за город и расстреляли из автоматов прямо в машине, которая загорелась. Один человек сгорел в машине, другие пытались убежать, спрятаться за кустами, но их добили. Тела затем были тайком вывезены и закопаны в общей могиле. А в это время палачи взяли у родственников немалую сумму выкупа "за освобождение пленников"», – выяснили правоохранители.