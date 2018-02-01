МИД запустил мобильное приложение для информирования украинцев при путешествиях за границу

Министерство иностранных дел Украины запустило мобильное приложение для информирования украинцев при путешествиях за границу.

Об этом в Twitter сообщил глава отечественного внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Мобильное приложение называется ДРУГ (Добровольная Регистрация Украинских Граждан при поездках за границу) и призвано предоставлять украинцам во время путешествий информацию о стране, а также предупреждать о возможных стихийных бедствиях.

"Украинцы должны чувствовать себя за границей комфортно. Для этого мы запустили ДРУГ- сервис заботы о наших гражданах. Мобильное приложение предоставит краткую информацию о стране путешествия, предупредит о возможных стихийных бедствиях, при необходимости окажет содействие. Путешествуйте с ДРУГом", - написал Климкин. Для регистрации в системе ДРУГ необходимо заполнить электронную анкету, которая состоит из следующих разделов: информация о лице, которое путешествует, маршрут поездки и период пребывания за рубежом, информация о близких лица, которое путешествуют, контактное лицо в Украине.