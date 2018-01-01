«ДНРовцы» заявляют об осуждении 16 человек, подозреваемых в шпионаже

Так называемы военный трибунал группировки «ДНР» в 2017 году «осудил» 16 человек по обвинению в шпионаже.

Об этом заявил председатель «Верховного суда ДНР» Эдуард Якубовский, передает РИА Новости.

«Военный трибунал в 2017 году вынес 16 приговоров в отношении лиц, совершивших различного рода преступления, связанные с посягательством на государственную безопасность, прежде всего, это шпионаж», – сказал он.

Якубовский также отметил, что в прошлом году вынесен один смертный приговор подозреваемому в изнасиловании и убийстве ребенка. Это второй смертный приговор, вынесенный «ДНР». Оба решения в действие пока не приведены.

«Продолжается рассмотрение дел по противодействию экстремистской деятельности. В 2017 году рассмотрены 14 дел по признанию экстремистскими организаций, а также отдельной литературы», – добавил Якубовский.