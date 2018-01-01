В Украине за год удвоилось количество регистраций электромобилей

В 2017 году в Украине было зарегистрировано 3265 автомобилей с электрическим приводом, что почти вдвое больше (+91%), чем в предыдущем году.

При этом первичные регистрации составили почти 40% от всего объема зарегистрированных электромобилей, сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли на основе анализа данных МВД.

Самой популярной маркой в ​​Украине остается Nissan Leaf, предпочтение которому в 2017 году отдали 2666 автомобилистов (доля на рынке 81,7%). На второе место поднялся электромобиль BMW, занимавший в предыдущем году лишь пятую позицию (117 ед., или 3,6% от всех регистраций).

Немного отстает от него Tesla, которая заняла третью строчку рейтинга с показателем 111 авто (доля на рынке 3,4%).

На четвертом месте оказался Ford - 76 шт. (доля на рынке 2,3%), а замыкает Топ-5 рынка электромобилей Fiat, который увеличил регистрации в семь раз до 42 единиц (доля на рынке 1,3%).