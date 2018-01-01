В Бахмуте задержали украинского военного

Сегодня, 31 января, в Бахмуте Донецкой области задержали военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По предварительной информации, он задержан за незаконное завладение транспортным средством.

В военной части назначено служебное расследование.

"По данному факту военной службой правопорядка проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего", - сказали в пресс-центре.

Национальная полиция внесла информацию о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.