В Бахмуте задержали украинского военного

В Бахмуте задержали украинского военногоСегодня, 13:24
Сегодня, 31 января, в Бахмуте Донецкой области задержали военнослужащего Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По предварительной информации, он задержан за незаконное завладение транспортным средством.
В военной части назначено служебное расследование.
"По данному факту военной службой правопорядка проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего", - сказали в пресс-центре.
Национальная полиция внесла информацию о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.