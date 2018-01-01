Во Львовской области разблокировали работу пункта пропуска в Раве-Русской

Во Львовской области протестующие разблокировали работу пункта пропуска в Раве-Русской на границе с Польшей.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины в Facebook.

"Дорога к пункту пропуска "Рава-Русская" Львовской таможни ГФС, которая была перекрыта неизвестными, в 23:59 30 января 2018 разблокирована. Работа пункта пропуска восстановлена, все таможенные процедуры осуществляются в штатном режиме", - говорится в сообщении.