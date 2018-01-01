Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

"Иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. По предварительной информации сотрудники Госпогранслужбы установили, что мужчина находится в международном розыске как лицо, которое является вербовщиком боевиков в террористических группировок", - говорится в сообщении.

Иностранца пограничники задержали и передали сотрудникам Нацполиции. По данному факту сообщено украинском бюро Интерпола в Киеве.