Отряды "Национальных дружин" появятся в Мариуполе в течение 2018 года.

Об этом заявил глава мариупольской ячейки "Национального корпуса" Антон Требухов, - передает 0629.

Точная дата появления "дружин" пока неизвестна.

"Мы все - часть Азовского движения, только "Национальный корпус" - это общественно-политическое движение. У "Национальных дружин" будет свой руководитель, но, конечно, мы все будем сотрудничать", - сказал Антон Требухов.

По его словам, "Национальные дружины" будут сотрудничать с правоохранительными органами и обеспечивать правопорядок на улицах города.

"Управляющий состав будет состоять из АТОшников, а обычные члены отряда — не обязательно", - сказал Требухов.

При этом в "Национальные дружины" будут принимать всех желающих от 18 лет.