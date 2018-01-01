В Мариуполе формируют "Национальные дружины"Сегодня, 15:17
Отряды "Национальных дружин" появятся в Мариуполе в течение 2018 года.
Об этом заявил глава мариупольской ячейки "Национального корпуса" Антон Требухов, - передает 0629.
Точная дата появления "дружин" пока неизвестна.
"Мы все - часть Азовского движения, только "Национальный корпус" - это общественно-политическое движение. У "Национальных дружин" будет свой руководитель, но, конечно, мы все будем сотрудничать", - сказал Антон Требухов.
По его словам, "Национальные дружины" будут сотрудничать с правоохранительными органами и обеспечивать правопорядок на улицах города.
"Управляющий состав будет состоять из АТОшников, а обычные члены отряда — не обязательно", - сказал Требухов.
При этом в "Национальные дружины" будут принимать всех желающих от 18 лет.