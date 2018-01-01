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Порошенко утвердил план проведения военных учений в Украине в 2018 году

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко утвердил план проведения многонациональных военных учений в Украине в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства. 

Так, Порошенко утвердил План проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2018 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях". 

Таким образом, в Украине в 2018 году планируется провести украинско-американские учения "Репид Трайдент - 2018", украинско-американские учения "Си Бриз - 2018", многонациональные учения "Светлая Лавина - 2018", многонациональные учения "Чистое небо - 2018" и украинско-румынские учения "Ривериан - 2018". 

Ответственность за подготовку и проведение в 2018 году военных учений на территории Украины и обеспечение участия подразделений ВСУ в многонациональных учениях вне границ страны в 2018 году возлагается на министра обороны Украины.


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