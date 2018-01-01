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Суд отказался отменять запрет сериала "Сваты"

Сегодня, 17:42 citynews.net.ua | Напечатать

Окружной административный суд Киева не отменит запрет "Сватов" и не вычеркнет звезду сериала Федора Добронравова из списка запрещенных артистов.

Об этом говорится в постановлении суда от 17 января, - сообщает "Украинская правда".

Сообщается, что ООО "Киноквартал" ("Квартал 95") убеждал суд, решение Госкино является "противоправным, необоснованным, принятым с превышением полномочий, без соблюдения принципа равенства перед законом ...".

Представитель канала сказал суду, что "действия Государственного агентства по вопросам кино наносят значительный имущественный ущерб правам и интересам истца, поскольку истец не имеет возможности получать причитающиеся ему средства от передачи права распространять и демонстрировать фильм ... " .

После наведения аргументов "Квартала" суд решил, что нет "очевидной опасности причинения вреда правам, свободам и интересам" истца, поэтому отказал в удовлетворении иска.

Как сообщалось ранее, телеканал "1+1" судится с Министерством культуры Украины и Госагентством по вопросам кино, с с исковым требованием исключить из "черного списка" артиста российского актера Федора Добронравова, звезду сериала "Сваты".

В конце ноября 2017 председатель Госкино Филипп Ильенко заявил, что Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительным прокатное удостоверение на все сезоны сериала "Сваты". Первый заместитель председателя Госкино Сергей Неретин подтвердил, что показ сериала запретили. По его словам, СБУ внесла актера из этого сериала - Федора Добронравова - в список лиц, которым запрещено пересекать границу Украины.


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