ФФУ: Иск «Динамо» ставит под сомнение территориальную целостность Украины

Киевское «Динамо» затягивает рассмотрение апелляции на зачисление технического поражения в матче премьер-лиги с ФК «Мариуполь» (0:3).

Об этом заявили в Федерации футбола Украины.

Как сообщает пресс-служба ФФУ, из-за действий столичного клуба Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне может не успеть вынести решение до начала последнего тура первого этапа Украинской премьер-лиги в марте.

Федерация убеждена, что иск «Динамо» в Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне может привести к имиджевым потерям Украины.

«Иск киевского «Динамо» в суд в Лозанне ставит под сомнение не только безопасность в Украине, но и территориальную целостность страны», – заявляют в ФФУ.

В сообщении говорится, что Федерация инициировала проведение 12 февраля заседания арбитражного суда в формате письменного рассмотрения документов, которые уже представлены суду.

«В этом случае с большой вероятностью можно говорить, что решение будет принято в день заседания. Но именно представители «Динамо» пытаются затянуть этот процесс, настаивая на том, чтобы изменить процедуру рассмотрения», – отмечают в ФФУ.

ФК «Динамо» подало апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета и Апелляционного комитета ФФУ о зачислении технического поражения за неявку в Мариуполь Донецкой области на матч 7-го тура УПЛ, а также матчи команд U-21 и U-19.