Нацбанк выпустит монеты с «киборгами» донецкого аэропорта

Национальный банк Украины выпустит памятные монеты из недрагоценных металлов «по тематике общегосударственного значения».

В данной серии появятся монеты с изображением защитников Донецкого аэропорта, пишет UBR.ua, ссылаясь на телеграмму НБУ.

В ней Нацбанк анонсирует 3 спецвыпуска выпуск из серии «Вооруженные Силы Украины»: «Защитникам Донецкого аэропорта», «День украинского добровольца» и «100-летия создания Украинского военно-морского флота».

Первая монета номиналом 10 гривен — «Защитникам Донецкого аэропорта» — будет запущена в денежный оборот 30 января.

«Будет посвящена чествованию мужества и героизма защитников Донецкого аэропорта — «киборгам», оборонявшим его в течение 242 дней, что стало символом самоотверженной борьбы за территориальную целостность Украины», — говорится в телеграмме НБУ.

Запланировано, что тираж монеты составит 1 миллион экземпляров, а серия будет распространяться через отделения Ощадбанка и Укргазбанка.

На монете изображены руки с оружием разного времени, надпись «За честь! За славу! За народ!», щит и защитник донецкого аэропорта на фоне полуразрушенной башни, над которой развевается украинский флаг. Справа – простреленная арматура с вертикальными надписями: киборг.UA/26•05•2014/21•01•2015.