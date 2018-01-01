Полиция устанавливает обстоятельства смерти пятимесячного ребенка в городе Горняк

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти пятимесячного ребенка в городе Горняк, - сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

В дежурную часть Покровского отдела полиции обратились медработники скорой помощи с сообщением о том, что ими зарегистрирована смерть пятимесячного ребенка.

Выяснилось, что 25-летняя женщина вечером покормила мальчика и уложила спать. Уже утром, когда мать проснулась и подошла к детской кровати, она заметила, что ребенок не дышит. Напуганная женщина вызвала скорую помощь, медики которой констатировали смерть ребенка.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.