Свитолина вернула себе звание третьей ракетки мира

Украинка Элина Свитолина по итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) вернулась на третью строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщается на сайте организации.

По сравнению с предыдущим рейтингом, который во время турниров "Большого шлема" он не обновляется, украинка поднялась на одну позицию. Третье место является лучшим результатом в карьере Свитолиной. Впервые она взобралась на столь высокую позицию 11 сентября 2017 года по результатам US Open-2017 и продержалась на этом месте четыре недели.

Первую строчку занимает победительница Australian Open датская теннисистка Каролин Возняцки. Выиграв в решающем поединке у румынки Симоны Халеп, она сместила ее с вершины, став первой ракеткой планеты после 6-летнего перерыва.

Топ-10 рейтинга WTA от 29 января: 1.(2 прежнее место в рейтинге) Каролин Возняцки (Дания) - 7965 очков 2.(1) Симона Халеп (Румыния) - 7715 3.(4) Элина Свитолина (Украина) - 6085 4.(3) Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5690 5.(6) Каролина Плишкова (Чехия) - 5445 6.(7) Елена Остапенко (Латвия) - 4901 7.(8) Каролин Гарсия (Франция) - 4495 8.(5) Винус Уильямс (США) - 4278 9.(16) Ангелика Кербер (Германия) - 3031 10.(11) Кристина Младенович (Франция) - 2935