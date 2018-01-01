В Покровском районе семь случаев заболевания корью

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая область) и Покровском районе зарегистрировано 7 случаев заболевания корью.

Об этом сообщила заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Покровского Центра первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) Елена Градец.

По ее словам, среди заболевших корью есть как дети, так и взрослые. «По нашему городу и Покровскому району зарегистрировано семь случаев кори, из них три – в городе, четыре – в районе. Состояние пациентов стабильное. Они получают лечение в условиях амбулатории», – сообщила заместитель главврача.

Также, Елена Градец подчеркнула, что в амбулаториях продолжается бесплатная вакцинация и ревакцинация детей и подростков до 18 лет. Она уточнила, что в отличие от детей, взрослые должны прививаться за собственные средства. «Если взрослый хочет привиться против кори, он должен прийти к семейному врачу в амбулаторию по месту жительства и получить рецепт на вакцину "Приорикс" (это бельгийская вакцина, которую могут заказать аптеки), а затем с этим рецептом обратиться в аптеку», – пояснила она.

Кроме того, Градец отметила, что в целом жители Покровска делают прививки охотно, и пришлось заказать 500 дополнительных доз вакцины.