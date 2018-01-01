Аваков: В Украине ежедневно задерживают одного-двух «нечистых» полицейских

Ежедневно Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины задерживает одного-двух «нечистых» полицейских. Об этом сегодня, 26 января, на пресс-конференции заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

«К большому сожалению, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции ежедневно задерживает одного-двух «нечистых» полицейских. Это полностью реформированное подразделение Нацполиции, которое осуществляет эффективные реализации. Как, например, вчера, когда оперативники внутренней безопасности разоблачили полицейских, которые «крышевали» карманных воров. Злоумышленники действовали на территории киевского железнодорожного вокзала и за полгода причинили пострадавшим ущерб на сумму около 265 тысю гривен», - сообщил министр внутренних дел.

По его словам, 140 тыс. полицейских, работающих на территории всей страны - это огромное подразделение, которое нужно менять шаг за шагом.

«Мы умышленно не скрываем те случаи, которые обнаруживаем. Мы делаем это для того, чтобы преподать урок всем полицейским по поводу того, как надо выстраивать свою службу. Также мы хотим, чтобы общество видело процесс самоочищения», - добавил Аваков.

Он подчеркнул, что подразделения внутренней безопасности есть не только в полиции, но и в других органах системы МВД.