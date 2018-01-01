"Укрзализныця" готовится дважды повысить цены на билеты в 2018 году

"Укрзализныця" запланировала два повышения тарифов на пассажирские перевозки в 2018 году - на 10% каждое. Об этом заявил и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов, - сообщает112.ua.

Он отметил, что тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет и есть необходимость в его повышении в нынешнем году.

"В финансовый план на 2018 год мы заложили цифры двукратного повышения на 10% каждое. Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей", - сказал Кравцов.

Глава железнодорожного монополиста пояснил, что на сегодня пассажирское хозяйство для УЗ убыточно и субсидируется за счет грузового.

"Необходимость повышения тарифов продиктована и тем, что, к примеру, в социальном сегменте (плацкартных перевозок) у нас билеты зачастую дешевле, чем на автобусное сообщение на аналогичных направлениях. На самом деле, тарифы на перевозки пассажиров УЗ, возможно, самые низкие как в Европе, так и на постсоветском пространстве. Для сравнения: сегодня из Киева в Константиновку – это 801 км – можно доехать за 88 грн (конечно, это плацкартный вагон без дополнительных услуг). Путешествие по этому же маршруту автобусом обойдется в 500 грн – это дороже, чем у нас путешествие в вагонах СВ или первый класс "Интерсити+". То есть имеется значительный дисбаланс. Это неправильно. Автобусные перевозки априори должны быть дешевле, чем по железной дороге", - сказал Кравцов.