Крушение вертолета в Кременчуге: все члены экипажа погибли (видео)

Все члены экипажа и пассажиры, которые находились на борту вертолета Ми-8, разбившегося в Кременчуге, погибли.

Об этом сообщили в Госслужбе чрезвыйчайных ситуаций Полтавской области.

"По предварительным данным, на борту вертолета находилось четверо человек. Все члены экипажа и пассажиры погибли", - сказала спикер ГСЧС области Светлана Рыбалко.

Вертолет Ми-8 компании "Украинские вертолеты" выполнял учебно-тренировочный полет со слушателями. Они как раз проходили систему подготовки полета с устройством ночного видения.

В Кременчуг прибыли три экипажа на подготовку и они должны были налетать по десять часов в ночное время. Авария произошла около 19:00 в четверг, 25 января. Вследствие аварии в некоторых районах Кременчуга пропало электричество.