Через КПВВ «Гнутово» пытались провезти оборудование на 60 тыс. грн

Мужчина пытался провезти через КПВВ «Гнутово» оборудование на сумму 60 тыс. грн. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко на своей странице в Facebook.

«На контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" по маршруту на въезд на подконтрольную украинской власти территорию Украины накануне прибыл гражданин Украины 1981 года рождения на автомобиле марки "Фольксваген". В ходе углубленного досмотра транспортного средства совместной досмотровой группой в составе пограничников и представителя ГФС с сокрытием в конструктивных особенностях автомобиля (под пассажирским сиденьем первого ряда и в багажном отсеке) было обнаружено оборудование для водоснабжения и оборудование для электровозов. Общая сумма товаров – около 60 тыс. грн», – сообщила Карпиленко.

Товар передан представителям Государственной фискальной службы.