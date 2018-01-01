В Украину доставили тела погибших при теракте в Кабуле

В Украину прибыл самолет с телами граждан, погибших во время стрельбы в Кабуле (Афганистан). Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Ужасное террористическое нападение на отель в Кабуле унесло жизни 7 украинцев. Самолет с телами погибших уже в Украине. Горе, от которого нет лекарств ... Глубокие соболезнования родным и близким», - написал он в Twitter.

Теракт в отеле Intercontinental Hotel произошел вечером 20 января. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли как минимум 43 человека, семеро из них – граждане Украины.