В школах Украины обучение осуществляется на 6 языках

Обучение в общеобразовательных учебных заведениях Украины в настоящее время осуществляется обучение на 6 языках. Соответствующую информацию в Министерстве образования Украины предоставили на информационный запрос 112.ua.

На государственном языке образование получает почти 92% украинских школьников, на русском – 7% учеников. И менее чем 1% украинцев обучается на румынском, венгерском, польском и молдавском языках.

Так, в Институте образовательной аналитики сообщили, что по состоянию на 23 января в общеобразовательных учебных заведениях Украины насчитывается всего 3 млн 859 тыс. 702 учеников.

Из них 91,8% (3 млн 554 тыс. 622 ученика) получают образование в почти 16 тысячах учебных заведений на украинском языке во всех областях Украины без исключения.