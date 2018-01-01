В Ровенской области СБУ изъяла партию контрабандных сигарет на более 100 тыс. долларов

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины изъяли партию контрабандных сигарет на более чем 100 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками и пограничниками изъяли в Ровенской области крупную партию контрабандных табачных изделий, которые незаконно переправляли из одной из соседних стран в ЕС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на международном пункте пропуска в Ровенской области правоохранители остановили грузовой автомобиль гражданина одной из балканских стран, в ходе осмотра автомобиля было выявлено 27 тысяч блоков сигарет известного бренда без марок акцизного сбора, которые были скрыты под официально задекларированным грузом.

"По предварительной оценке, ориентировочная стоимость изъятого "товара" составляет более 100 тысяч американских долларов. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативные действия", - говорится в сообщении.