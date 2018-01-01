Украина и Азербайджан договорились о сотрудничестве в борьбе с контрабандой наркотиков

Главы пограничных служб Украины и Азербайждана Петр Цигикал и Эльчин Гулиев договорились о расширении сотрудничества в борьбе против контрабанды наркотиков, а также о профессиональной подготовке подразделений специального назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на сайте ведомства.

"В частности было принято решение о внедрении обмена опытом противодействия угрозам пограничной безопасности и проведении совместного анализа рисков в сфере охраны государственной границы", - говорится в сообщении. Руководители обсудили применение современных технических средств для эффективной защиты границы от трансграничной преступности и терроризма. А также договорились о подготовке плана сотрудничества между пограничными службами двух стран на ближайшие годы.