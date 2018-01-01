Байден обеспокоен регрессом в борьбе с коррупцией в Украине

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что коррупция в Украине остается самой большой проблемой и выразил обеспокоенность относительно регресса в этом вопросе, - сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что он порекомендовал администрации Трампа внимательно следить за тем, что говорят в Киеве и о чем умалчивают, а также как выполняются обещания украинской власти. Также он поделился опытом переговоров, которые вел с администрацией президента Порошенко в 2016 году.

"Я был отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание относительно Украины. Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут предпринимать шаги относительно генерального прокурора, но они этого не сделали", - поделился своим опытом Байден.

Он добавил, что ему удалось добиться увольнения генерального прокурора Виктора Шокина.

"Я сказал: я еду через 6 часов. Если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - добавил Байден.

По его словам, с тех пор в Украине были сделаны очень важные изменения и необходимые институциональные и кадровые изменения.

"Но одна из трех необходимых институций сейчас отходит назад. Антикоррупционный суд. Но они обещали, что этого не произойдет", - отметил разочарованный действиями Украины бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Также заявил, что поддерживает и считает разумным решение администрации Дональда Трампа предоставить летальное оружие Украине. По его мнению, вместе с давлением Запада этот шаг позволит стране эффективнее противостоять российской агрессии.