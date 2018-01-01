Порошенко выступит на экономическом форуме в Давосе

В течение 24-26 января 2018 президент Украины Петр Порошенко будет находиться в Швейцарии, где примет участие в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе работы Форума президент проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных финансовых организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами", - говорится в сообщении

Отмечается, что Порошенко выступит с речью во время сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?". Также президент примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров "Создание совместного будущего в расколотом мире" и выступит на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в "Ukrainian House Davos".