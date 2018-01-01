Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК

Президент Петр Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко также подписал письмо об увольнения с должности членов Центральной избирательной комиссии в связи с окончанием срока их полномочий.

«Сейчас мы запускаем процесс обновления состава ЦИК», - сказал Президент.

Он отметил, что вопрос формирования нового состава Центральной избирательной комиссии обсуждается уже очень давно. По его словам, фракции очень активно обсуждали его, но процесс подбора кандидатов затянулся.

«Сегодня я рад, что наконец все фракции, внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав представления», - сообщил Президент.

Глава государства также отметил, что имел возможность обсудить вопросы формирования нового состава Центризбиркома с неправительственными и общественными организациями. Он отметил, что эти организации также поддерживают скорейшее обновление ЦИК.