В Брюсселе открыли совместную миссию Украины при НАТО

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) состоялось открытие совместной миссии Украины при НАТО.

Об этом сообщает Миссия Украины в НАТО на своей странице в Twitter.

"В штаб-квартире НАТО состоялось открытие совместной миссии Украины при НАТО, постоянного представительства ФРГ в НАТО и агентства НАТО по поддержке и поставки выставки по перезахоронению радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР", - говорится в сообщении.