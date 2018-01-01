В Донецкой области из-за снегопада не работают 28 школ

Из-за сложных погодных условий в Донецкой области из-за снегопада не работают 28 учреждений общего среднего образования.

Об этом сообщает Департамент образования и науки ОВГА.

Отмечается, что закрыты школы в Славянске, Константиновском и Славянском районах, Иллиневской и Черкасской ОТГ.

Также приостановлен образовательный процесс в 28 учреждениях общего среднего образования из-за карантина (Константиновка, Великоновоселковский, Волновахский, Никольский районы).