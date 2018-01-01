Суд отказался закрыть дело об исчезновении украинца Гриба в Беларуси

Новозаводовский районный суд Чернигова отменил решение следователя полиции об исчезновении в Беларуси украинца Павла Гриба, которого удерживают в российском СИЗО.

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений. Сообщается, что отец украинского политзаключенного обжаловал в суде решение закрытии уголовного дела по факту исчезновения Гриба в Беларуси.

По его мнению, украинской полиции следовало переквалифицировать открытое по статье "убийство" дело, а не закрывать его. Также сообщается, что российская сторона официально подтвердила, что удерживает Гриба.

В результате суд отказался закрывать уголовное дело и отметил, что следователь полиции не изучил всех обстоятельств дела. Решение обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось, что российский суд продлил арест украинцу Грибу до 4 марта. Известно, что он исчез в Беларуси 24 августа 2017 года. В России его обвиняют в якобы подготовке террористического акта.