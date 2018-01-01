В Сумах СБУ задержала на взятке руководителя отдела Госэкоинспекции

В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке начальника отдела Государственной экологической инспекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке руководителя одного из отделов областной Государственной экологической инспекции", - говорится в сообщении. Как отмечается, чиновник который также является депутатом Сумского областного совета, требовал от своего подчиненного ежемесячную "дань" в размере 2 тыс.гривен за беспрепятственное пребывание на посту.

"Оперативники СБ Украины задержали злоумышленника в городе в собственном автомобиле во время получения очередной части взятки в сумме четыре тысячи гривен. Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.