В аэропорту Борисполь задержан старший научный сотрудник одного из исследовательских институтов, который подозревается в том, что пытался незаконно вывезти в Иран военную информацию о вооружении фрегата проекта "Гетман Сагайдачный". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Согласно сообщению, украинец пытался вывезти информацию, касающуюся корабельного гидроакустического комплекса, которым вооружен украинский фрегат. В прокуратуре отметили, что данные сведения относятся к специальной информации военного характера.

Как сообщается, гражданин Украины скопировал указанную информацию на флеш-накопитель.

Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в зоне таможенного контроля аэропорта Борисполь на основании постановления суда.

55-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК.