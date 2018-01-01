Полиция задержала злоумышленников, которые похитили в Киеве мужчину

Полиция Киева задержала в столице четырех из пяти злоумышленников, которые похитили местного жителя.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что информацию о похищении мужчины в дежурную часть Оболонского управления полиции предоставил очевидец события. По его словам, пятеро неизвестных возле остановки общественного транспорта насильно посадили мужчину в микроавтобус "Фольксваген" с номерами иностранной регистрации и повезли в сторону жилого массива Троещина. "В Киеве немедленно ввели план "Перехват".

Впоследствии полицейские догнали похитителей в поселке Зазимье Броварского района Киевской области. Злоумышленники оставили автомобиль с пострадавшим на обочине, а сами бросились бежать. Сотрудники полиции задержали четырех правонарушителей, одному из них удалось сбежать", - сообщили в полиции Подозреваемыми оказались уроженцы Киевской и Черниговской областей. Им избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Пострадавшему на месте оказали необходимую медицинскую помощь. Он рассказал, что его глаза забрызгали с газового баллончика и посадили в микроавтобус. Далее на него одели наручники, несколько раз ударили и закрыли лицо черной шапкой. Сейчас правоохранители выясняют причины и мотивы преступления, а также устанавливают остальные лиц, которые могут быть к этому причастны.