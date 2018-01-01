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Киевская ОГА объявила о намерении бороться с незаконными газовыми заправками

Сегодня, 14:07 citynews.net.ua | Напечатать

Киевская областная государственная администрация объявила борьбу незаконно установленным газовым заправкам и незаконным водным объектам, которые размещены без разрешений и вредят руслу рек.

Об этом заявил заместитель председателя ОГА Юрий Денисенко, сообщила пресс-служба Киевской ОГА.

В ОГА отмечают, что уже с понедельника 22 января состоится первый рейд специально созданной мобильной группы, которая будет выявлять незаконные автогазозаправочные пункты. Такая же комиссия будет работать и по водным объектам и незаконному намыву песка.

Соответствующее решение, отмечают в ОГА, принято на заседании Комиссии по вопросам образования и обращения с отходами, использования и охраны природных ресурсов.


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