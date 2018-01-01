Порошенко рассказал, что ему подарили «московскую вошь» с разделом о «своих гнидах»

Президент Украины Петр Порошенко в выступлении по случаю Дня Соборности заявил, что ему подарили брошюру Симона Петлюры под названием «Московская вошь».

«Мне на день рождения подарили контр-пропагандистскую брошюру Симона Петлюры, которая имеет символическое название "Московская вошь". Она, хочу отметить, совсем не ксенофобская, потому что есть самокритический раздел "Свои гниды"», – сказал Порошенко.

Он добавил, что «разрушительный феномен атаманщины следует анализировать тем более, потому что желающие есть ее реанимировать и сейчас». Порошенко добавил, что это «некоторые популисты».