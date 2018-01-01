Одесская область попросила Кабмин помочь в борьбе со стихией

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и вице-премьер-министру Владимиру Кистиону с просьбой предоставить дополнительные аварийные бригады из соседних областей для быстрого восстановления электроснабжения.

Об этом сообщается на официальном портале области.

«Моя цель – как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех без исключения населенных пунктах. Еще много объектов остаются без света. Здесь десятки поваленных опор. Чтобы преодолеть последствия непогоды, необходимы люди и дополнительные бригады», - заявил глава региона.

Напомним, утром председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов посетил город Арциз, который сильно пострадал в результате непогоды 18 января. Снегопад со шквальным ветром оставил город без света. В Арцизе были доставлены дизель-генераторы для социальных объектов. На данный момент работники ОАО «Одессаоблэнерго» уже возобновили централизованное электроснабжение центральной районной больницы Арциза.