Перестрелка в Одессе: нападавший погиб

В Одессе во время задержания злоумышленника произошла перестрелка, в ходе которой трое полицейских получили ранения, а нападавший был ликвидирован.

Об этом сообщил советник главы полиции области Руслан Форостяк.

«Преступник застрелен на месте, трое полицейских ранены, один тяжелый, находятся в медицинском учреждении», - написал он в Facebook.

По адресу работали участковый и оперативник Приморского отдела полиции, где по предварительным данным скрывалось лицо, которое разыскивалось за правонарушения предусмотренное ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия).

По словам Форостяка, правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранив трех полицейских, и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу.