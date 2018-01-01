В Одесской области возобновлена работа пунктов пропуска на границе

На государственной границе в Одесской области возобновлена ​​работа всех пунктов пропуска. Сейчас все они работают непрерывно, передает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Вчера, 18 января, неблагоприятные погодные условия привели к осложнению передвижения людей и транспортных средств через пункты пропуска на украинском-молдавской границе. Пропуск не осуществлялся в пунктах пропуска "Долинское "(Ренийский район), "Табаки" (Болградский район), "Граденицы" (Беляевский район) и "Августовское" (Тарутинский район). Пассажиро-транспортный поток перенаправлялся в другие пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все пункты пропуска в Одесской области работают и пограничники обеспечивают оформление граждан и транспортных средств.

"В то же время 20 пунктов пропуска отключены от промышленного электропитания. Сейчас они переведены на резервные источники и обеспечено с ними надежную связь", - отметили в погранслужбе. Сообщается, что часть дорог, которые ведут к пунктам пропуска остаются закрытыми или проезд через них до сих пор ограничен.