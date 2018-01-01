Черкассы остались без воды, в городе объявлена чрезвычайная ситуация

Городской совет Черкасс принял решение об объявлении в городе чрезвычайной ситуации из-за отсутствия водоснабжения, сообщает пресс-служба горсовета.

«Ситуация, которая складывается с ликвидацией повреждений на высоковольтных линиях электропередач в районе Сокирно, которые привели к остановке Днепровской водоочистной станции и отсутствию воды в городе, достаточно серьезная. Сети в этой части проходят через лес, где много поваленных деревьев и толщина снежного покрова достигает одного метра. Тогда как под ним вода и грязь. В таких условиях сегодня с самого утра работают бригады ОАО «Черкассыоблэнерго», городского РЭС, управления ГосЧС в Черкасской области и городские службы. На данный момент обнаружили пять порывов электролиний, один из которых уже ликвидировали. Еще осталось обследовать 15 километров пути, через который пролегают высоковольтные воздушные линии. Замечу, чтобы энергетики могли это сделать, спасатели с привлечением тяжелой техники расчищают дорогу через лесные чащи. То есть люди и техника действуют в крайне напряженном и тяжелом режиме. Искренне благодарен всем, кто сейчас работает над устранением последствий непогоды, чтобы обеспечить свет и воду в городе», – заявил мэр города Анатолий Бондаренко во время заседания комиссии по комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, как только энергетики починят поврежденные электросети в районе Сокирно и подадут свет на Днепровскую водоочистную станцию, начнется работа по восстановлению водоснабжения в городе.

По информации директора КП «Черкассыводоканал» Сергея Овчаренко, существующие резервуары заполнены на 2,5 метра водой. Этого объема хватит ориентировочно на 4-5 часов. Если за это время восстановится электроснабжение станции, есть возможность в максимально короткие сроки подать воду в дома жителей города.

Если это произойдет позже - есть угроза, что в сети попадет воздух. Поэтому, чтобы обезопасить их от гидроударов, на восстановление водоснабжения может понадобится уже около 10-12 часов.