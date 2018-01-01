Синоптики предупреждают о существенном ухудшении погодных условий в Украине 21-23 января 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области в Facebook.

"В течении 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий: сильные осадки в виде мокрого снега", - говорится в сообщении. Как отмечается, на побережье Черного и Азовского морей ожидаются дожди.

Также в указанных регионах прогнозируют налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица; усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы. Кроме того, синоптики предупреждают об образовании и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.